Как Владимир Кличко сокрушил "Скалу" (Видео)

10 лет назад - 13 декабря 2008-го – на SAP-Arena, в Манейме Владимир Кличко, досрочно победив в седьмом раунде бывшего чемпиона мира, отправившего в свое время в нокаут самого Леннокса Льюиса, знаменитого Хасима Рахмана (45-6-2), отстоял свои чемпионские титулы WBO/IBF/IBO. Отметим, что первоначально на эту дату был запланирован бой Владимира Кличко с обязательным претендентом IBF Александром Поветкиным. Но в октябре Поветкин получил травму во время пробежки в лесу, и его бой с Кличко был отменен.