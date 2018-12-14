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Пятница, 14.12.2018

Как Владимир Кличко сокрушил "Скалу" (Видео)

10 лет назад - 13 декабря 2008-го – на SAP-Arena, в Манейме Владимир Кличко, досрочно победив в седьмом раунде бывшего чемпиона мира, отправившего в свое время в нокаут самого Леннокса Льюиса, знаменитого Хасима Рахмана (45-6-2), отстоял свои чемпионские титулы WBO/IBF/IBO. Отметим, что первоначально на эту дату был запланирован бой Владимира Кличко с обязательным претендентом IBF Александром Поветкиным. Но в октябре Поветкин получил травму во время пробежки в лесу, и его бой с Кличко был отменен.
klitschko-brothers.com
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