Скачать
Воскресенье, 20.01.2019

Пакьяо - Бронер. Видео боя

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) уверенно защитил титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, победив единогласным решением судей экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях американца Эдриэна Бронера (33-4-1, 24 КО). На протяжении всего боя Пакьяо был значительно активнее Бронера, выбрасывая больше ударов. Несколько раз 40-летнему филиппинцу удалось потрясти своего 29-летнего оппонента, но завершить бой досрочно Пакьяо не смог. По завершению 12-ти раундов судьи отдали победу Мэнни Пакьяо со счетом 116:112, 116:112 и 117:111.
boxingnews.com.ua
Фото: Твиттер
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Бокс, WBA, Эдриэн Бронер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Пакьяо – Бронер, Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер.
10:21 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь