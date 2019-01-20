Пакьяо - Бронер. Видео боя

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) уверенно защитил титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, победив единогласным решением судей экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях американца Эдриэна Бронера (33-4-1, 24 КО). На протяжении всего боя Пакьяо был значительно активнее Бронера, выбрасывая больше ударов. Несколько раз 40-летнему филиппинцу удалось потрясти своего 29-летнего оппонента, но завершить бой досрочно Пакьяо не смог. По завершению 12-ти раундов судьи отдали победу Мэнни Пакьяо со счетом 116:112, 116:112 и 117:111.