Британский комментатор проанализировал бой Ломаченко - Кролла (Видео)

Британский журналист и комментатор Адам Нобл-Форси в интервью для Luckypunch.net поделился своим мнением о победе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) над Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО). Специалист рассказал, какие в Великобритании были ожидания от противостояния, о критике Эдди Хирна местными болельщиками за организацию подопечному этого боя, невероятном уровне украинца, сравнив его с одним из героев фильма "Фантастическая четверка" и другом.