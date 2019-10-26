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Суббота, 26.10.2019

Шакур Стивенсон - Джоэт Гонсалес: взвешивание перед чемпионским боем (Видео)

Вчера в США прошла процедура взвешивания участников поединка за вакантный титул WBO в полулегком весе. 22-летний американец, серебряный призер Олимпиады-2016 Шакур Стивенсон показал на весах 126 фунтов (57,2 кг), а его 25-летний соотечественник Джоэт Гонсалес — 125,2 фунта (56,8 кг). Также в этом вечере бокса на профессиональном ринге дебютирует перспективный 17-летний пуэрториканский полусредневес Ксэндер Зэйес, который недавно подписал контракт с Top Rank. Его вес составил 145,8 фунта (66,1 кг). Вес его соперника Дженезиса Уинна — 144,6 фунта (65,6 кг).
allboxing.ru
Фото: Твиттер
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