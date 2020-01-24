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Пятница, 24.01.2020

Кличко выступил с лекцией для менеджеров немецкой технологической корпорации (Видео)

Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в супертяжелом весе Владимир Кличко, вот уже несколько лет преподающий свой собственный учебный курс F.A.C.E, выступил с лекцией перед руководителями и сотрудниками крупнейшей немецкой технологической корпорации SAP. "Опыт гораздо важнее и убедительнее, чем просто услышанные или написанные слова, поэтому для меня было важно объяснить мои методы и принципы успеха сотрудникам моего партнера", - рассказал Владимир о своем выступлении.
klitschko-brothers.com
Фото: Инстаграм
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Владимир Кличко, Бокс, САП, Видео, Лекция, Новости бокса.
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