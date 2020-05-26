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Вторник, 26.05.2020

Новое видео к супербою Усик - Чисора

Дэвид Хэй, менеджер британского боксера Дерека Чисоры, представил официальный трейлер к поединку британца против украинского супертяжеловеса Александра Усика. На фоне видеонарезки поединков боксеров появляются слова: «Это война. Состояние вооруженного конфликта между двумя разными людьми». Ранее планировалось, что бой Усика с Чисорой пройдет 23 мая в Лондоне. Из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен, и новая дата боя до сих пор неизвестна.
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