Гол и голевой пас Швайнштайгера помогли Чикаго вырвать ничью (Видео)

В составе "Чикаго" голом и результативным пасом отметился бывший игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер. Также стоит отметить, что на 38-й минуте при счёте 2:0 в пользу "Торонто" немецкий полузащитник не реализовал пенальти. В составе хозяев голевой передачей отметился бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Себастьян Джовинко. "Торонто" сыграл 6 матчей и занимает последнее место в Восточной конференции, "Чикаго" — седьмой.