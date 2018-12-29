Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с наступающим Новым годом (Видео)

Игроки национальной команды записали поздравление для всех любителей футбола. В праздничном новогоднем ролике приняли участие как игроки "Шахтёра" (Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат), так и футболисты "Динамо" (Виктор Цыганков, Никита Бурда). Кроме того, свои тёплые пожелания украинцам адресовали форвард "Мариуполя" Андрей Борячук, а также наши легионеры Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия).