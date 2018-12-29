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Суббота, 29.12.2018

Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с наступающим Новым годом (Видео)

Игроки национальной команды записали поздравление для всех любителей футбола. В праздничном новогоднем ролике приняли участие как игроки "Шахтёра" (Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат), так и футболисты "Динамо" (Виктор Цыганков, Никита Бурда). Кроме того, свои тёплые пожелания украинцам адресовали форвард "Мариуполя" Андрей Борячук, а также наши легионеры Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия).
terrikon.com
Фото: Скриншот
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Сборная Украины, Тарас Степаненко, Футбол, Видео, Сергей Кривцов, Андрей Пятов, Новости футбола, Сергей Болбат, Николай Матвиенко.
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