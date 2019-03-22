Сборная Украины в Лиссабоне провела встречу с болельщиками (Видео)

Перед вечерним матчем отбора Евро-2020 против Португалии игроки сборной Украины пообщались с болельщиками и погуляли по Лиссабону. Матч Португалия – Украина начнется 22 марта в 21:45 по киевскому времени.