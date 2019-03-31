Дебютный гол Ракицкого за Зенит (Видео)

29-летний украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий отметился забитым мячом в поединке 21-го тура РПЛ против "Оренбурга". Ракицкий забил со штрафного на 81-й минуте встречи, сделав счет 2:1 в пользу своей команды (матч завершился со счетом 3:1). Это первый мяч украинца в составе питерского клуба. Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" минувшей зимой.