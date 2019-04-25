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Четверг, 25.04.2019

Днепр пропустил курьезный гол с центра поля (Видео)

Курьезный гол был забит в ворота ФК «Днепр», который играет среди аматоров из-за непогашенных долгов. С центра поля точным прямым ударом со штрафного мяч в ворота некогда знаменитого клуба отправил полузащитник ФК «Волчанск» Сергей Костюк. Эпизод произошел на 11-й минуте первого полуфинального матча Кубка Украины среди аматоров. Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу «Волчанска». Ответная встреча состоится 1 мая в 16:00 на «Днепр-Арене». В другом полуфинале встречаются «Демня» и «Авангард» Бзов, первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.
sport.ua
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