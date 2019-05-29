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Среда, 29.05.2019

Вышел трейлер фильма о Кроосе (Видео)

Премьера фильма состоится 4 июля 2019 года. Описание гласит, что фильм «Кроос» покажет «портрет исключительного футболиста и исключительного человека в постоянном исключительном мире». В документальном фильме также поучаствовали Зинедин Зидан, Хосеп Гвардиола, Юпп Хайнкес,Ули Хёнесс, Флорентино Перес, Робби Уильямс, Феликс Кроос и другие. 29-летний Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В составе «сливочных» он к настоящему моменту завоевал 12 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов подряд, титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.
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Фильм, Тони Кроос, Новости спорта, ФК Реал Мадрид.
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