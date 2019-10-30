Динамо - Шахтер: Попов разбил губу Исмаили (Видео)

В одном из эпизодов матча между Динамо и Шахтером Денис Попов отмахнулся от Исмаили, разбив бразильцу губу в кровь. Арбитр Виктор Копиевский игру остановил, но карточку Попову не показал.