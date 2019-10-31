Динамо - Шахтер: реакция НСК Олимпийский на гол Попова (Видео)

Главные фавориты Кубка Украины, которыми традиционно являются «Динамо» и «Шахтер», встретились уже на стадии 1/8 финала. Гол Дениса Попова в дополнительное время (2:1) вывел киевское Динамо в четвертьфинал.