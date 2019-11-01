Желтое безумие: 35 тысяч фанатов Динамо Дрезден посетили матч в Берлине (Видео)

В среду, 30 октября, 35-тысяч фанатов дрезденского "Динамо" посетили матч 1/16 финала Кубка Германии против "Герты". Болельщики клуба второй Бундеслиги оккупировали едва не половину "Олимпийского стадиона" (вместительность около 74 тысяч) и устроили во время встречи первоклассную поддержку своей команде. Отметим, что основное время матча завершилось со счетом 2:2, причем гости сравняли счет с пенальти на 90-й минуте. В дополнительное время дрезденский клуб вышел вперед, но хозяева ответили голом на 120+3 минуте. В итоге судьба противостояния решилась в серии пенальти, где по результатам шести ударов лучше оказалась "Герта" (5-4).