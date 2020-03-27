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Пятница, 27.03.2020

Франция - Украина: УАФ покажет матч 1999 года, вместо отмененного спарринга

Украинская футбольная ассоциация договорилась о проведении товарищеского матча против чемпионов мира из Франции, но из-за коронавируса COVID-19 все футбольные поединки сборных были отменены. Из-за отмены встречи с французами, УАФ приняла решение не своем YouTube-канале показать матч отбора на чемпионат Европы-2000, который также состоялся на Стад де Франс. Начало эфира в 20:00 по киевскому времени.
isport.ua
Фото: Facebook
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