Франция - Украина: УАФ покажет матч 1999 года, вместо отмененного спарринга

Украинская футбольная ассоциация договорилась о проведении товарищеского матча против чемпионов мира из Франции, но из-за коронавируса COVID-19 все футбольные поединки сборных были отменены. Из-за отмены встречи с французами, УАФ приняла решение не своем YouTube-канале показать матч отбора на чемпионат Европы-2000, который также состоялся на Стад де Франс. Начало эфира в 20:00 по киевскому времени.