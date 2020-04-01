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Среда, 01.04.2020

Зинченко пробился в полуфинал виртуального Евро-2020 (Видео)

Александр Зинченко забронировал себе место в полуфинале виртуального чемпионата Европы, организованного изданием 433. В рамках этого турнира футболисты сражаются друг с другом в FIFA20. Зинченко Барселоной обыграл Гилмора, который выбрал Ман Сити – 5:1. Единственный гол полузащитник Челси забил уже в концовке поединка. В полуфинале турнира Зинченко сразится с победителем пары Жота (Потругалия) – Тодд Кэнтуэлл (Англия). В другой части сетки состоится четвертьфинал Мунас Даббур (Израиль) – Патрик Шик (Чехия). Немец Бернд Лено также вышел в полуфинал благодаря победе над испанцем Серхио Регилоном (2:1).
football.ua
Фото: Инстаграм
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