Алиев попробовал себя в роли комментатора (Видео)

35-летний экс-игрок «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев попробовал себя в роли комментатора. «С радостью отозвался на предложение прокомментировать матч на «Мегого». Тем более, сейчас очень не хватает футбола. Получил кайф! Молодой Месси, зрелый Зидан, фантастический Роналдиньо», — написал Алиев в YouTube, комментируя свежее видео на своем канале. Алиев прокомментировал поединок сезона 2005/2006 между «Реалом» и «Барселоной».