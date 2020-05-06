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Среда, 06.05.2020

Алиев попробовал себя в роли комментатора (Видео)

35-летний экс-игрок «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев попробовал себя в роли комментатора. «С радостью отозвался на предложение прокомментировать матч на «Мегого». Тем более, сейчас очень не хватает футбола. Получил кайф! Молодой Месси, зрелый Зидан, фантастический Роналдиньо», — написал Алиев в YouTube, комментируя свежее видео на своем канале. Алиев прокомментировал поединок сезона 2005/2006 между «Реалом» и «Барселоной».
sport.ua
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