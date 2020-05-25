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Понедельник, 25.05.2020

Чудо в Стамбуле: 15 лет матчу Милан - Ливерпуль (Видео)

Ровно 15 лет назад, 25 мая 2005 года, Ливерпуль и Милан сыграли в Стамбуле исторический финал Лиги чемпионов, который до сих пор многими считается лучшим финальным матчем в истории. В первом тайме на поле доминировал Милан, который к перерыву выигрывал со счетом 3:0, но все изменилось после перерыва: за шесть минут "красные" отгрузили "россонери" три гола и перевели игру в экстратайм. В серии пенальти сумасшедший поляк Дудек потащил удары Пирло и Шевченко, а Сержиньо промазал сам. Украинец Андрей Шевченко, который мог выиграть вторую Лигу чемпионов за три года, записал на свой счет результативную передачу в первом тайме, но именно он стал одним из антигероев встречи, не сумев переиграть Дудека в концовке овертайма, а потом и в серии пенальти. Шевченко недавно признался, что до сих пор не может смотреть те сейвы Дудека.
isport.ua
Фото: Твиттер
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Андрей Шевченко, ФК Милан, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль.
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