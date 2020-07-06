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Понедельник, 06.07.2020

Бернли - Шеффилд Юнайтед: обзор матча (Видео)

В воскресенье, 5 июля, Бернли принимал соседа по турнирной таблице АПЛ Шеффилд Юнайтед. Игра, проходившая на стадионе "Терф Мур",  завершилась боевой ничьей 1:1. Матч проходил в обоюдно острой манере, команды много атаковали и били по воротам. В итоге встреча завершилась ничьей после голов Тарковски и Игана. Таким образом, обе команды остались на своих местах - Шеффилд - восьмой с 48 баллами, а Бернли - девятый с 46 очками. &nbsp; Шеффилд Юнайтед
Телеграф Спорт
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Футбол, АПЛ, ФК Бернли, ФК Шеффилд Юнайтед.
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