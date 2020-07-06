Бернли - Шеффилд Юнайтед: обзор матча (Видео)

В воскресенье, 5 июля, Бернли принимал соседа по турнирной таблице АПЛ Шеффилд Юнайтед. Игра, проходившая на стадионе "Терф Мур", завершилась боевой ничьей 1:1. Матч проходил в обоюдно острой манере, команды много атаковали и били по воротам. В итоге встреча завершилась ничьей после голов Тарковски и Игана. Таким образом, обе команды остались на своих местах - Шеффилд - восьмой с 48 баллами, а Бернли - девятый с 46 очками. Шеффилд Юнайтед