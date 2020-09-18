Петряк принял участие в голевой атаке в матче Лиги Европы (Видео)

Украинский вингер левого фланга Иван Петряк принял участие в решающей атаке своей венгерской команды МОЛ "Фехервар" в матче ЛЕ с мальтийским "Хибернианс" из города Паола. На 61 минуте Иван подал угловой. После скидки мяч попал к Бобану Николову, а он забил единственный гол в матче. На 83 минуте Петряк был заменен. Вице-чемпион Венгрии на выезде одержал победу 1:0, она позволила ему продолжить участие в ЛЕ. Будущий соперник определится в паре "Реймс" (Франция) - "Серветт" (Швейцария).