Нурмагомедов - Макгрегор: пресс-конференция перед боем (Видео)

Вчера, 20 сентября, в Нью-Йорке чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион организации Конор Макгрегор провели пресс-конференцию перед поединком. Это была первая встреча россиянина и ирландца лицом к лицу после объявления о бое. Поединок Хабиба и Конора станет главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Шоу состоится 6 октября (в ночь с субботы на воскресенье мск, ориентировочное время начала главного боя – 7:30 по киевскому времени 7 октября).