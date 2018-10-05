Экстремальный спорт: красивейшая подборка моментов (Видео)

Это видео понравится всем без исключения любителям спорта, экстрима и просто красивых пейзажей. В нем нет ничего лишнего - только лишь подборка самых красивых моментов из мира экстремального спорта.

А вам нравится такой спорт?

Некоторые современные виды спорта, которые стали продвигаться в мире с 1950-х годов, постепенно стали называться экстремальными. К таким видам спорта относятся BMX, триал, скейтбординг, сноубординг, парашютизм, скалолазание, спелеология, роуп-джампинг. Экстремальные виды спорта характеризует высокая степень опасности для жизни и здоровья спортсмена, большое количество акробатических трюков, высокий уровень адреналина, который выделяется у спортсмена во время занятия спортом.

Особенно велик травматизм в тех видах спорта, которыми начинает заниматься большое количество неподготовленных людей, подростков.