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Пятница, 28.12.2018

Россия против Китая: хоккейный матч закончился массовой дракой (Видео)

Игроки российского "Динамо" и китайского "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Во втором периоде после столкновения защитника бело-голубых Даниила Егорова с вратарем "Куньлуня" Филипом Красановски началась потасовка, в которой принял участие и голкипер китайской команды. Инцидент произошел при счете 1:1. После драки российские хоккеисты забросили еще три шайбы и победили со счетом 4:1.
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Хоккей, ХК Динамо, Новости хоккея, ХК Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян.
11:52 Сегодня Телеграф
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