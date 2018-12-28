Россия против Китая: хоккейный матч закончился массовой дракой (Видео)

Игроки российского "Динамо" и китайского "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Во втором периоде после столкновения защитника бело-голубых Даниила Егорова с вратарем "Куньлуня" Филипом Красановски началась потасовка, в которой принял участие и голкипер китайской команды. Инцидент произошел при счете 1:1. После драки российские хоккеисты забросили еще три шайбы и победили со счетом 4:1.