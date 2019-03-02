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Суббота, 02.03.2019

Хоккеисты Айлендерс забили нелепый автогол (Видео)

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" забили курьёзный автогол во встрече с "Вашингтон Кэпиталз" (1:3). Играя с пустыми воротами в концовке встречи, игроки "Айлендерс" Брок Нельсон и Джош Бейли не разобрались с передачей и случайно отправили шайбу в собственные ворота. Счёт на третьей минуте встречи открыл форвард хозяев Том Кюнхакль. Якуб Врана восстановил равновесие на старте третьего периода. А через минуту отличился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, его шайба оказалась победной. Точку в матче поставил Джош Бэйли, поразивший свои пустые ворота, шайба была записана на Ти Джея Оши.
championat.com
Фото: Твиттер
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