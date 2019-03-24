Стивен Томпсон - Энтони Петтис. Видео боя

В Нэшвилле завершился турнир UFC Fight Night 148. Главным событием встреча стала встреча Стивена Томпсона и Энтони Петтиса. Бой был завершен в концовке второго раунда после того, как Петтис мощным ударом нокаутировал Томпсона. Для Томпсона это был первый нокаут в его карьере.