Первый гонорар и поцелуи на свидании: откровенное интервью Леси Цуренко (Видео)

Еще несколько дней назад она сражалась на кортах «Australian open» в Мельбурне, но во втором круге Лесе не хватило совсем малость, чтобы обыграть некогда грозную Агнешку Радванску. Лесю по праву можно назвать одной из самых скромных украинских спортсменок, но нам это не помешало задать ей откровенные и, может, даже беспардонные вопросы. Спортсменка, с присущим ей стеснением, рассказала, каких предпочитает мужчин и назвала самого сексуального теннисиста. Леся приоткрыла финансовые секреты своей карьеры и рассказала "Отдушивдушу" о гонорарах, расходах и «договорняках» в большом теннисе.