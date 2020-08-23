Даяна Ястремская с камбэком обыграла Винус Уильямс (Видео)

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) стартовала с победы на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати. В матче первого круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, с камбэком обыграла экс-первую ракетку мира Винус Уильямс (№65 WTA), получившую от организаторов уайлд-кард. Нью-Йорк. Первый круг Даяна Ястремская (Украина) – Винус Уильямс (США) – 5:7, 6:2, 7:5