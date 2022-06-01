Лето будет жарким: Украину ждет "спринт" и перелом в войне - полковник

Военный эксперт Сергей Грабский специально для "Телеграфа" дал прогноз, какие повороты в войне ждут Украину летом 2022 года

Украина пережила весну широкомасштабного вторжения россии. В лето мы входим с тяжелейшими боями на Донбассе.

Особенно жарко в Луганской области, где оккупанты, согласно данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, захватили уже 70% Северодонецка.

При этом украинские войска серьезно поджимают противника на юге.

Ранее ВСУ удалось оттеснить врага на севере, освободив Киевскую, Черниговскую, Сумскую области. Часть Харьковщины тоже удалось отбить.

Итоги последнего месяца весны, а также прогноз ситуации на фронте на лето специально для "Телеграфа" сделал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

Северодонецк переживает бессмысленные атаки

"По итогам мая можно сказать, что враг не достигнул своих целей. Снова. Невзирая на просто бешенное сосредоточение сил и средств на восточном направлении, противник в течение последнего месяца весны так и не смог добиться поставленных Кремлем задач – и заявить о захвате всей территорий даже Луганской области, не говоря уж о Донецкой. И это ментальный бонус для нас", – считает Сергей Грабский.

При этом, отмечает он, россияне и мобилизованные из ОРДЛО не прекращают своих попыток продвинуться дальше. И продолжают бессмысленные атаки по захвату Северодонецка.

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"Это – чисто политическое решение, потому что с военной точки зрения такой захват и такими жертвами никакого смысла не имеет, – уверен эксперт. – Агрессор не смог кардинально продавить украинскую оборону ни на одном направлении (кроме Луганщины и части Донетчины), несмотря на сумасшедшие потери. К сожалению, потери с двух сторон", – акцентирует полковник.

Он также подчеркивает, что украинская оборона по состоянию на 1 июня продолжает стоять. А в некоторых местах в течение мая ВСУ даже проводили успешные контратаки.

"Выдавив врага, мы вышли на отдельных участках на границы между Украиной и Россией в Харьковской области. В последние дни мая совершили ряд успешных контратак на Херсонском направлении", – напоминает Сергей Грабский.

По словам полковника, противник не продвинулся ни на километр на Северном направлении – от Днепра до Великой Новоселки. Ситуация остается сложной, но стабильной, констатирует он.

Сколько еще нужно перебить солдат противника, чтобы россиянам стало больно

В ближайшее время уверен полковник, противник будет пытаться по инерции продвинуться и, как декларируют россияне, выполнить задание "по освобождению" (захвату), но уже хотя бы Луганской области. Касательно чего также есть определенные сомнения.

"Я не прогнозирую активных действий противника на протяжении следующего месяца-двух в других зонах, кроме Донбасса. За исключением артиллерийских, авиационных, ракетных ударов вряд ли на что-то они способны. Впрочем, окончательно это станет ясно через примерно две недели", – говорит Сергей Грабский.

Он отмечает, что сосредоточение и концентрация наших войск будут продолжаться. Нам, как и противнику, необходимо время, чтобы восстановить силы после очень активных боевых действий и больших потерь, что мы несем на востоке.

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"Со второй половины июня можно ожидать определенного снижения боевой активности на всех участках фронта. При этом противник не оставит попыток нас беспокоить", – уверен эксперт.

По словам Сергея Грабского, несмотря на огромные потери, которые понес агрессор, он не потерял боевого и наступательного потенциала.

"Если говорить о количестве уничтоженных танков противника (Генштаб ВСУ на утро 1 июня дает цифры в более 1,3 тысячи) – это примерно 10-12% от общего количества, которым располагает россия. По авиации (уничтожено свыше 200 самолетов, 175 вертолетов) – примерно такая же ситуация. Что касается человеческого потенциала, чтобы достигнуть перелома в войне, нам нужно нанести врагу потери, которые в два раза превышают те, что мы нанесли с 24 февраля по 1 июня (на данный момент уничтожено 30,7 тысячи личного состава противника). При этом и мы несем тяжелейшие потери. Ситуация, подчеркиваю, будет оставаться напряженной. Нас ожидает жаркое лето – не столько в климатическом смысле (это к синоптикам), сколько в интенсивности боевых действий", – прогнозирует полковник.

Мы вступаем в период определенного спринта – кто быстрее подготовиться и будет готов нанести удар

Ситуация к концу лета, по мнению эксперта, во многом будет зависеть от интенсивности поставок нам от зарубежных партнеров вооружения и боевой техники. Причем не только количества, но и качества – типа этих вооружений. Которые должны стать наступательными.

"Тогда, – поясняет полковник, – можно будет говорить о возможности активных контрнаступательных действий с нашей стороны. Противник это понимает, потому ведет активную работу по сосредоточиванию и формированию новых резервов для того, чтобы продолжить свои наступательные действия. То есть, мы вступаем в период определенного спринта – кто быстрее подготовиться и будет готов нанести удар (с нашей стороны – для освобождения своих территорий, со стороны противника – для дальнейшего продвижения вглубь украинских территорий)".

Сергей Грабский акцентирует, что мы получаем вооружение, позволяющее вести оборонные действия и ограниченно наступательные.

"Но чтобы проводить эффективные контрнаступательные действия нам, в первую очередь, нужны боевые бронемашины. Чтобы с их помощью совершать глубокие маневры по окружению противника. Нам нужны артиллерийские системы, которые позволят бить на тактическую глубину боевых порядков оккупантов. Безусловно, необходимы реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе тактические и, возможно, большего радиуса действия, чем имеем. Нужны еще больше средств ПВО, противотанковой обороны, чтобы сдерживать наступление противника, уничтожать его технику", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что без решения вопросов преимущества в воздухе (авиация) или хотя бы обеспечения паритетной ситуации говорить о каких-то серьезных наступательных действиях не приходится. С помощью арты можно обеспечить прикрытие, но это не гарантирует достаточную безопасность и эффективность действий войск, которые работают "на земле".

"И еще в дальнейшем – нам нужны средства физического присутствия на море (корабли). Хоть мы получаем ракеты "Гарпун", хоть имеем "Нептун", которые позволяют эффективно противостоять российскому военно-морскому флоту – это исключительно оборонное оружие. С его помощью мы не можем осуществлять морские перевозки, обеспечить прохождение гуманитарных конвоев. То есть, без физического присутствия в виде кораблей на море – говорить о возобновлении статус-кво и наших обязательств по доставке продовольствия мы не можем", – констатирует Сергей Грабский.