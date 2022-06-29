Российско-белорусская угроза: генерал оценил риски вторжения в Украину со стороны Беларуси

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан специально для "Телеграфа" оценил, насколько возможно полноценное вступление Беларуси в войну против Украины

Тема угрозы вторжения в Украину со стороны Республики Беларусь (РБ) остается актуальной с 24 февраля 2022 года, когда с белорусской территории по нам полетели ракеты и зашли на украинскую землю российские войска. Но в последнюю неделю активизировались разговоры о том, что рф утроила усилия, чтобы втянуть в эту войну и белорусскую армию.

"Телеграф" обсудил эти риски с ветераном внешней разведки, генерал-лейтенантом Василием Богданом.

Из Беларуси поступают тревожные сигналы

Вот лишь некоторые тревожные сигналы, которые мы увидели за последнюю неделю.

В ночь на 22 июня Беларусь получила от россии новую партию с около 16 ракетными установками для ЗРК "С-300". Не исключено, что рф передала РБ и один ЗРПК "Панцирь".

Также известно, что Беларусь стянула на украинскую границу свои войска, начала мобилизационные учения служащих.

Генштаб ВСУ предупредил, что со стороны РБ, где с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы, возможны провокации.

Также военные сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях наращиваются системы инженерного оборудования оборонных позиций в приграничных районах Брестской области. А на Северском направлении, чтобы сковывать подразделения Сил обороны Украины, противник удерживает до трех батальонных тактических групп в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Даже в Львовской области, не граничащей с Беларусью, готовятся к возможному вторжению со стороны северной соседки, правда, больше – к усилению обстрелов с ее территории.

25 июня путин пообещал Лукашенко, что вскоре россия передаст Минску ракетные комплексы "Искандер", а также может помочь с переоборудованием штурмовиков Су-25 и начать подготовку летного состава.

Кстати, по данным проекта "Беларускі Гаюн", именно рано утром и вечером 25 июня из воздушного пространства Беларуси российские истребители и бомбардировщики нанесли массированный ракетный удар по территории Львовской, Житомирской, Черниговской и Киевской областей Украины. Всего могло быть выпущено около 50 ракет Х-32 и Х-59МК.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, россия планирует подрыв жилых домов в Беларуси, выдав это за действия украинцев. Цель всё та же – втянуть армию РБ в войну.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 26 июня заявил, что Беларусь втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения рф в Украину. И призвал граждан Беларуси доказать, что они не рабы и не пушечное мясо.

Все действия режима Лукашенко диктуются и направляются из Кремля

По мнению ветерана внешней разведки, генерал-лейтенанта Василия Богдана, Беларусь сейчас находится в милитарной российской оккупации. А Лукашенко – политический пленник путина.

"Фактически все действия режима Лукашенко диктуются и направляются из Кремля. Так, недавно российские и белорусские власти подписали некие бумажки в рамках создания так называемого Союзного государства. Это филькина грамота, смысл которой – каким-то образом показать некую "правовую основу" уже свершившейся российской экспансии в Беларусь. Ну, а сейчас руководство Кремля всеми силами пытается повлиять на режим Лукашенко, чтобы тот развязала вооруженную агрессию против Украины", – подчеркивает генерал.

При этом, напоминает он, 24 февраля 2022-го именно с Беларуси вторглись в Украину российские войска. И именно оттуда продолжаются ракетные удары по нашей стране, в том числе с использованием российской авиации.

"Всё это уже говорит, что Беларусь берет активное участие в российской вооруженной агрессии против Украины. Другое дело – подтолкнут ли ее к пересечению наших границ силами белорусского воинского контингента, – отмечает Василий Богдан. – Тут следует рассматривать и внутренние процессы в Беларуси, в том числе в секторе обороны. Несмотря на засилье там российского офицерства, значительная часть вооруженных сил РБ не готова и не хочет воевать в Украине. К тому же, такую идею не воспринимает белорусское население".

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При этом, продолжает генерал, надо понимать, что белорусские военнослужащие не имеют опыта ведения боевых действий. А их оснащение не позволит качественно преодолевать те препятствия, которые создаются на соответствующем участке белорусско-украинской границы.

"С нашей стороны происходит усиление фортификационных инженерных сооружений, добавляется контингент. К тому же, рельеф местности на границе Ровненской и Волынской областей с Беларусью таков, что его будет непросто преодолевать. Леса, болота, речки. Наличие мостов, которые могут быть подорваны в любой момент. И так далее", – поясняет Василий Богдан.

По мнению генерала, пока потенциальная атака белорусской армии – это больше вопрос шантажа Украины, отвлечения части наших вооруженных сил на северный участок (хоть они могли бы усилить ВСУ на южном и восточном направлениях). Тем самым сковывается определенный контингент украинских вооруженных сил, что позволяет россиянам более эффективно действовать в Донецкой и Луганской областях, а также частично в Харьковской, резюмирует Василий Богдан.