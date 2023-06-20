"Резали колеса, били окна, лили на водителей горячий кофе": избитый волонтер об отношениях с перевозчиками в Херсоне

Большинство волонтеров боятся заезжать на автовокзал из-за перевозчиков, имеющих "крышу" силовиков.

На днях украинцев ошеломила очередная резонансная новость из Херсона: на автовокзале местные перевозчики избили известного волонтера Карэна Мелькумова, бесплатно помогающего эвакуировать людей. В СМИ появились предположения, что волонтер перешел дорогу "мафии перевозчиков", а вице-премьер Ирина Верещук призвала правоохранителей Херсонщины "навести порядок", ведь эвакуация должна быть бесплатной.

Что же на самом деле произошло в отношениях между волонтерами и перевозчиками, "Телеграфу" рассказал сам Мелькумов.

— Карэн, как сейчас себя чувствуете после нападения?

— Ну как: челюсть болит, глаз подбит, но нас не сломать. Меня орки на подвале не сломали и били еще не так по нескольку дней подряд. Что мне "эти" сделают.

— Что вообще случилось на вокзале? Почему на вас напали?

— Из-за чего вообще начался конфликт: я с другими волонтерами только приехал с Острова (Остров "Корабельный" — микрорайон Херсона. – Ред .) выталкивали авто из грязи, воды, сами были по пояс мокрые. Одному из наших волонтеров нужно было в Одессу срочно ехать. Мы подъехали на автовокзал буквально на несколько минут, чтобы узнать расписание автобусов в Одессу. Автовокзал после обеда был пуст, и я поставил свой автомобиль на пустую платформу, которая, оказалось, была вроде бы "их" (местных перевозчиков. — Ред .). Ко мне подошел один из перевозчиков и начал "быковать", чтобы я забрал свой автомобиль. Я ему ответил, чтобы он не регулировал здесь движение. Он мне опять: "Ты что, не понял"… Так слово за слово и начался конфликт, подошли еще двое. На видео, которое все видели, уже финал конфликта, третий "раунд". До этого мне пришлось с ними драться, они кричали выходи один на один. После этого они уже гонялись за мной на авто по городу, что-то там снимали, пытались выставить, что я пьяный сел за руль. Они типа спортсмены, притворяются очень крутыми.

— Но я так понимаю, что конфликт между волонтерами и местными перевозчиками начался не вчера?

— Этот конфликт начался давно, еще после деоккупации Херсона. Я эвакуировал людей из города, а эти перевозчики постоянно "докапывались" до меня. Ко всем водителям, участвовавшим в бесплатной эвакуации людей, они постоянно "докапывались": то кофе горячий выльют на водителя, угрожают, "прыгают" на водителей. Чиновница от ОГА, координирующая эвакуацию на автовокзале, несколько раз вызывала полицию. Водители мне писали, что им резали колеса, разбивали окна в автомобилях, специально повреждали транспортные средства, скребли краску. Это касается всех волонтеров. Большинство волонтеров боятся заезжать на автовокзал из-за них.

К примеру, однажды они навели на меня полицию. По документам у меня 18-местный автомобиль, но категории "B" не было. И транспортники в Одессе выписали мне штраф в 6900 гривен. Я заезжаю в такие места, куда люди с категорией "B", со страховкой, техосмотром, документами на перевозку не заедут. Я ездил в оккупацию и в такие места, куда никто не заезжал. Буча, Бородянка, Гостомель — я всюду был и вывозил оттуда людей. И автомобиля другого для эвакуации у меня нет. Это не перевозка, это эвакуация людей. Я объяснял это полиции, но мне все равно выписали штраф.

– Для чего все это делается? Не хотят "конкуренции" с волонтерами?

– Да. Они кричат, что автовокзал "их".

— Какой бизнес вы у них перебиваете? Сколько они зарабатывают?

— Они берут 300 гривен в Николаев. У них бусы на 8 мест. Вот и посчитайте, по 300 гривен в одну сторону и по 300 гривен в другую (2400 гривен за рейс длиной 70 километров. — Ред .)

— И людям приходится пользоваться их услугами?

— Ну естественно. Это монополия. Они сами ее сделали. Даже те, кто возит людей через BlaBlaCar, на автовокзал даже боятся заезжать.

— А зачем волонтерам вообще заезжать на автовокзал?

— Ситуация такова: я в Херсоне с первых дней деоккупации. Когда возил людей, заезжал в Николаев на автовокзал, и брал несколько человек с собой, они давали, кто сколько сможет. Это была хоть какая-то прибыль на то же топливо. Да, возможно, согласно законодательству это не верно, но волонтерам постоянно нужны деньги, у нас нет никакого бизнеса, мы тратим свои средства, мы живем сейчас для того, чтобы помогать людям. И это удобно заехать на вокзал, взять с собой два-три человека по 200 гривен, и хоть то же топливо купить. Нам негде брать средства, мы помогаем людям. Потом появились эти перевозчики, поставили свои автомобили и стали выгонять волонтеров, чтобы волонтеры не появлялись на автовокзале, начали рассказывать, мол, "мы здесь всем управляем".

— Какая реакция полиции, местных властей? Она вообще есть?

— Ну, они делали какие-то заявления, что личности нападающих установлены, будут наказаны. Но я заявление в полицию не писал. У меня нет такого желания. Да и на вокзале есть видеокамеры, пусть полиция делает свою работу.

— Встречал информацию в волонтерских пабликах, что отдельные работники полиции могут обеспечивать "крышу" таким перевозчикам. Что скажете на это?

— Это 100 процентов. После наводки этих перевозчиков работники транспортной полиции в Одессе мне и выписали штраф.

— Какая сейчас ситуация на Херсонщине? Насколько я понимаю, эвакуацию вы все равно не прекратили?

— Конечно, не прекратил. Мы ищем тяжелые локации, где у людей критическая ситуация. Самая тяжелая ситуация сейчас на Острове, где сейчас остается около 600 человек. Мы туда заезжаем каждый раз, как в последний раз. Там постоянные обстрелы, постоянно дроны вражеские летают, прямо за нашими автомобилями. Но мы стараемся там бывать каждый день, завозим генераторы, павербанки и газовые портативные плитки, ведь люди там сидят без света, газа, воды. Ситуация действительно трудная. Война не кончилась.

* Полицейские Херсона возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 296 "Хулиганство" УКУ.

"Нападавшие уже установлены. Они зарабатывают на пассажирских перевозках, пользуясь постигшим наших людей во время российской агрессии горем. Полиция разбирается с нападающими", — сообщил в видеообращении глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .