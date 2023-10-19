Выборы во время войны: почему Запад просит, Зеленский торгуется, а Конституция "молчит"

Ст. 103 Конституции указывает, что президент избирается сроком на пять лет и исключений задержаться на должности не предусмотрено

Второй срок Владимира Зеленского начинает приобретать вполне конкретные черты. Так, в интервью румынским СМИ президент Украины заявил, что готов участвовать в выборах во время продолжающейся войны: "Я не могу сбежать во время войны", — заявил гарант. А учитывая, что ранее президент предупреждал о возможности долговременной войны, вторая каденция Владимира Зеленского вполне вероятный сценарий.

Но! Выборы во время войны еще предстоит провести, а это задача со "звездочкой", ведь вопрос безопасности, законности и нежелания самой власти — большие препятствия на этом пути. Возможны ли президентские выборы во время войны, разбирался "Телеграф".

Два подхода

Летом спикер ВР Руслан Стефанчук сделал громкое заявление, мол, Конституция не запрещает проводить выборы во время военного положения. Действительно ли это так?

Заявление Стефанчука раскололо экспертную среду на два лагеря: сторонников упрощенного подхода к законодательству и более сложного.

Упрощенный подход. Что касается парламентских выборов, то здесь все более или менее однозначно: закон "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проводить выборы в ВР в условиях военного положения, а 83 статья Конституции говорит, что "в случае истечения срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного положения ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного положения".

С президентскими выборами все по-другому. С одной стороны, все тот же закон "О правовом режиме военного положения" также прямо запрещает проводить и президентские выборы. Но! В Конституции такого прямого запрета нет. Есть только опосредованный:

"Есть статья 108 Конституции, которая говорит о том, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента. А поскольку военное положение и выборы не проводятся, то действующему президенту соответственно продолжаются полномочия, ведь новоизбранного нет", — поясняет "Телеграфу" эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов.

Но одновременно с этим, в 103-й статье Конституции наоборот говорится о том, что президент избирается сроком на пять лет, и исключений, позволяющих гаранту задержаться на должности, не предусмотрено. То есть закон вступает в конфликт с Конституцией, а если так, то достаточно просто изменить закон, чтобы провести очередные президентские выборы.

Сложный подход. Состоит в том, что для президентских выборов обойтись одними лишь изменениями в закон о военном положении не получится.

"Это не выдумка закона и не его фантазия. Запрет проведения выборов в законе основывается на конституционных положениях. Изменить закон будет явно недостаточно, здесь вопрос нужно решать с Конституцией", — уверяет "Телеграф" бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

О чем идет речь? Даже если Конституция прямо и не запрещает выборы президента во время военного положения, она дает рамку из пяти принципов вообще любых выборов в Украине.

"Это принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права, принцип свободных выборов и тайного голосования (71 статья Конституции. — Ред. ). И чтобы реализовать все эти принципы во время военного положения, не должны ограничиваться право на свободу мысли и слова, свободу передвижения и свободный выбор места жительства, на мирные собрания и многое другое. То есть во время действия военного положения невозможно провести выборы так, чтобы не нарушить принципы , заложенные в 71-й статье Конституции", — подчеркивает Магера.

И это не просто какие-то юридические мистификации. Вспомним драматические президентские выборы 2004 года. Тогда Верховный суд аннулировал результаты второго тура, согласно которому победил Виктор Янукович. Формулировка, с которой ВСУ отменил результаты, звучит так: "нарушение принципов избирательного права", "что исключает возможность достоверно установить результаты действительного волеизъявления избирателей в едином общегосударственном избирательном округе".

Конечно, тогда контекст нарушения конституционных принципов избирательных прав был совсем иным (махинации ЦИК, фальсификации). Сейчас же принципы избирательного права непременно будут нарушены из-за ситуации в безопасности, невозможности голосования на фронте, а еще миллионы беженцев и ограничения военного положения.

"По такому случаю россияне могут и "Кинжала" не пожалеть, чтобы какой-то избирательный участок обстрелять, превратив праздник демократии во всеукраинскую трагедию", — добавляет в комментарии "Телеграфу" политолог Петр Олещук.

Но так или иначе, безотносительно контекста, конституционные принципы выборов пострадают и ничего общего с демократией у этого процесса нет. Это доказывает и европейский опыт: в 1992 году в Хорватии во время вооруженного конфликта провели парламентские и президентские выборы, которые в итоге были признаны недемократическими.

"Можно провести имитацию выборов, но если мы говорим о выборах как элементе демократии, они физически невозможны в условиях войны. К сожалению. Нравится это кому-то или нет", — подчеркивает в комментарии "Телеграфу" нардеп от "Голоса", член комитета ВР по вопросов национальной безопасности и обороны Сергей Рахманин.

Для чего это нужно

Если при условно сложном подходе даже теоретическая возможность проведения выборов исключается, то при упрощенном подходе, когда достаточно изменить закон, выборы возможны.

"Или Конституционный суд дает толкование и в комплексе оценивает, что до конца военного положения выборы не проводятся и в связи с принципом непрерывности власти президент выполняет свои полномочия до новых выборов. Или мы проводим президентские выборы", — объясняет Попов.

Но для чего парламенту, с пропрезидентским монобольшинством, вдруг вообще могло бы понадобиться изменять закон и двигаться в сторону выборов?

Вариантов три: давление общества, давление оппозиции, давление союзников.

Давления общества как такового нет. Согласно сентябрьскому опросу Центра Разумкова, 64% украинцев негативно относятся к идее проведения общенациональных выборов.

"Общество, в принципе, это принимает, что перенос выборов это не какая-то прихоть, ведь продолжается активная война", — говорит Петр Олещук.

О давлении оппозиции тоже трудно говорить.

"Я ни разу не слышал, чтобы кто-то собирался изменять закон. Но даже если он и будет изменен, в условиях войны выборы провести невозможно независимо от фамилии президента: невозможно создать корректный реестр избирателей, проводить агитацию, провести безопасные выборы, потому что часть территорий оккупирована, избирательные участки сформировать невозможно, ведь населенные пункты находятся под обстрелами. И с военно-политической точки зрения это нецелесообразно, ведь тогда происходит смена Верховного главнокомандующего, главы СНБО, что усложняет процесс управления. В условиях войны невозможно проводить выборы", — уверяет Сергей Рахманин.

"Чтобы провести президентские выборы, должен быть консенсус политических элит Украины. В подавляющем большинстве общество против того, чтобы проводить какие-либо выборы во время войны. У нас экспертное сообщество против этого и власть против этого", — добавляет Игорь Попов.

Демократический "товар"

А вот ситуация с позицией союзников не так безоблачна. Можно было бы отмахнуться и считать, что заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о необходимости проведения в Украине выборов в следующем году, и схожая позиция президента ПАСЕ Тини Кокса — это отдельные мнения политиков. Но тот факт, что президент реагирует на эти "раздражители", пройдя стадии от "отрицания" (когда говорит, что выборы невозможны из-за ситуации безопасности ), до "торгов" (заявление Зеленского о выделении 5 млрд грн на выборы) и "принятия" (второй срок, если война будет продолжаться), все это говорит о том, что, по крайней мере, непублично такая дискуссия в лагере партнеров существует.

"А мы сегодня критически зависим от экономической и военной помощи наших партнеров. Если есть такая зависимость, то как думаете, нужно выполнять рекомендации тех, от кого ты зависим или нет", — задает не риторический вопрос политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, комментируя ситуацию "Телеграфу".

Но зачем союзникам такая гипертрофированная демократия в Украине? По мнению экспертов издания, это делается "не со зла".

"Чтобы Запад мог эффективнее "продавать" поддержку Украины своим избирателям, им нужно показать базовый концепт в действии: демократия противостоит тирании. Это легче "продать" западному избирателю, ведь эта простая схема вписывается в их мировоззрение. А здесь выборы переносятся... Это же "неправильно", в демократии надо выборы проводить вовремя", — объясняет Олещук.

"Правда, в странах западных демократий за последние 80 лет полномасштабные боевые действия не велись, поэтому выборы там и не переносили", — добавляет Попов.

В качестве аргументов Запада в пользу выборов во время войны можно услышать ссылку на рамочные юридические декларации, например, на Конвенцию о правах человека, где отмечается, что права и свободы лучше поддерживает "эффективная политическая демократия". Или же на "Копенгагенский документ ОБСЕ", в котором указано, что выборы следует проводить "с разумной периодичностью".

"Но они [союзники] просто не представляют, что у нас происходит. Они привыкли считать, что в США была война, а там проводили выборы, значит и в Украине так должно быть. При этом США были в тысяче километров от театра боевых действий и ни одна бомба за всю Вторую мировую не упала на территории США. Это понятно, что там можно было проводить выборы", — резюмирует Олещук.

Однако парламентарии убеждают, что полезнее руководствоваться внутренними интересами.

"Партнеры, союзники, враги… Они могут настаивать на чем-либо, но Конституция в 19-й статье прописывает, что в Украине все должно происходить на основании и в способ, определенный Конституцией и законами. Если Конституция запрещает проведение парламентских выборов во время действия военного положения, а закон запрещает проведение любых выборов, точка зрения партнеров может интересовать только их", — отметил Сергей Рахманин.