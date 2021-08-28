Укр

Сенсорный экран вместо привычного руля: GM решил "догнать и перегнать" Tesla (фото)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Сенсорный экран вместо привычного руля: GM решил "догнать и перегнать" Tesla (фото) Новость обновлена 27 августа 2021, 13:57
General Motors Design

Благодаря сенсорному экрану руля не нужно смотреть на дорогу через лобовое стекло.

Американская компания "General Motors Design" разработала новый проект инновационного руля с большим сенсорным экраном, такими же кнопками и подсветкой.

Об этом в четверг, 26 августа, сообщает "Carscoops".

На фото, которые опубликовала компания в соцсетях, видно, что руль имеет прямоугольную форму. На боковых сторонах устройства находится кожа с белыми лентами, а также светодиодная подсветка, которая может работать как поворотники.

Вокруг экрана расположение сенсорные кнопки, необходимые для перехода в меню на главный экран. Кроме того, благодаря им можно переключать режим движения и тормозить. На руле также есть кнопка, выполняющая функцию ускорителя. Она очень похожа на джойстик.

По задумке компании, во время нахождения автомобиля в автономном режиме, на экране будут высвечиваться данные с датчиков и важная информация. Кроме того, там может демонстрироваться информационно-развлекательная система.

После того как водитель начнет движение, на экране руля появится вид с фронтальной камеры. Таким образом, не нужно будет смотреть на дорогу через лобовое стекло, ведь все видно на сенсорном экране.

Пока что инновационный руль не прошел все испытания и неизвестно, отвечает ли он всем правилам безопасности. Поэтому сейчас его еще нельзя использовать в серийных автомобилях, но через некоторое время такой руль может появиться в беспилотных машинах.

Напоминаем, что немного ранее Илон Маск представил новый руль-штурвал в Model S марки Tesla. Он заявил, что теперь во всех авто производителя будут только такие устройства управления. Не всем это понравилось, но предприниматель пока что не меняет решение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте 2021 года Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткоины, вследствие чего вырос курс криптовалюты.

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