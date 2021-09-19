Такого Вы еще не видели: в Китае собрали смартфон с боковой камерой (фото)

Купить его в ближайшее время не получится.

Пока все обсуждали выход нового смартфона от Apple, компания Oppo из Китая презентовала революционную разработку на рынке. Это телефон с особой боковой камерой, патент на изобретение которой утверждали более полугода.

Об этом пишет ixbt.

Отметим, что сбоку расположена не полноценная отдельная камера по типу фронтальной, а особый объектив. Такая разработка поможет улучшить качество снимков в динамике. Теперь, для того чтобы снять прыжки кота по квартире или захватывающее ралли, не нужно будет двигать смартфон. По сути это мультинаправленная камера на которой можно выбирать какой именно объектив нужно использовать.

Технология боковой камеры

Отмечается, что согласно патенту, камера сама отслеживает, выходит ли объект съемки за рамки кадра и переключается между объективами. Инновация может стать прорывом в сфере мобильных видеосъемок.

Но такой сценарий возможен только в том случае, если прототип отдадут в серийное производство. Пока про такие планы не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал, что смартфоны Apple отстают в технологических нюансах от флагманов на Android.