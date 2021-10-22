Укр

Кроссовер "Одесса", рожденный в Запорожье: росСМИ запустили фейк о новом украинском внедорожнике

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Как мог бы выглядеть украинский кроссовер "Одесса" Новость обновлена 22 октября 2021, 09:56
Как мог бы выглядеть украинский кроссовер "Одесса"

В ЗАЗ опровергли новость о производстве украинского кроссовера

В сети появилась информация о том, что в Запорожье запустят в производство украинский кроссовер, который получит название "Одесса". 

Соответствующая "новость" появилась в России, после чего облетела соцсети и была растиражирована СМИ. Согласно слухам, пишет портал AUTOGEEK, новый кроссовер станет адаптацией автомобиля китайской компании FAW: с массивной решеткой радиатора, обилием хрома, светодиодной оптикой и колесами диаметром до 19 дюймов.

"Одессу" назвали адаптацией автомобиля китайской компании FAW
"Одессу" назвали адаптацией автомобиля китайской компании FAW

Салон кроссовер "Одесса", писали росСМИ, должен получиться очень современным: с панорамной крышей, с цифровым электрощитком приборов, мультимедийной системой с Apple Carplay и Android Auto, а также климат-контролем.

Салон вымышленного украинского кроссовера
Салон вымышленного украинского кроссовера

Впрочем, информация о производстве нового украинского авто оказалась лишь фейком, невзирая на фотографии, которые, видимо, должны были убедить людей в обратном. 

По информации "УкрАВТО", в состав которой входит Запорожский автомобилестроительный завод (именно тут якобы должны были собирать "Одессу"), они не ведут никаких переговоров с FAW Group, да и выпускать подобное авто не собираются и никогда не планировали. В компании напомнили, что сейчас в Запорожье собирают несколько моделей Renault и KIA, а разлетевшиеся фотографии мнимой "Одессы" назвали умелым фотошопом. 

Напомним, ранее стало известно, что компания Apple сократила производство iPhone из-за нехватки некоторых деталей.

Теги:
#ЗАЗ #Кроссовер #Фэйк #РосСМИ
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