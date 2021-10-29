Укр

На горшке больше не увидят: Google разрешил удалять детские фото из поиска

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Поиск Google.
Поиск Google.

Для удаления фото нужно заполнить заявку.

Компания Google обновила политику в отношении изображений несовершеннолетних, которые есть сети. Теперь каждый ребенок не достигший 18 лет или его опекун могут удалить изображения из поиска — они перестанут отображаться в результатах.

Об этом сообщает блог компании. 

Какой контент можно удалить:

  • если изображение не соответствует тексту
  • если лицо несовершеннолетнего хорошо видно и его можно идентифицировать
  • если ребенок на фото погиб до 18 лет
  • если запрос отправлен ребенком либо его опекуном

Как удалить изображение:

Необходимо отправить заявку на удаление с указанием URL адреса страницы, где есть фото и самого изображения. 

В заявке кроме ссылок указывается электронная почта, возраст, страна проживания и имя несовершеннолетнего, а также его официального представителя при необходимости. Затем заявку рассмотрят в Google. 

Компания отдельно отмечает, что удаление из поиска не означает удаление фото из интернета — для того чтобы убрать фото с конкретного сайта необходимо обратиться к его вебмастеру. 

Ранее "Телеграф" писал, что Microsoft и Google заявили о массовых кибератаках из России

Теги:
#Google #Дети #Несовершеннолетние #Фото #Поиск
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