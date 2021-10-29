На горшке больше не увидят: Google разрешил удалять детские фото из поиска
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Для удаления фото нужно заполнить заявку.
Компания Google обновила политику в отношении изображений несовершеннолетних, которые есть сети. Теперь каждый ребенок не достигший 18 лет или его опекун могут удалить изображения из поиска — они перестанут отображаться в результатах.
Об этом сообщает блог компании.
Какой контент можно удалить:
- если изображение не соответствует тексту
- если лицо несовершеннолетнего хорошо видно и его можно идентифицировать
- если ребенок на фото погиб до 18 лет
- если запрос отправлен ребенком либо его опекуном
Как удалить изображение:
Необходимо отправить заявку на удаление с указанием URL адреса страницы, где есть фото и самого изображения.
В заявке кроме ссылок указывается электронная почта, возраст, страна проживания и имя несовершеннолетнего, а также его официального представителя при необходимости. Затем заявку рассмотрят в Google.
Компания отдельно отмечает, что удаление из поиска не означает удаление фото из интернета — для того чтобы убрать фото с конкретного сайта необходимо обратиться к его вебмастеру.
Ранее "Телеграф" писал, что Microsoft и Google заявили о массовых кибератаках из России.
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