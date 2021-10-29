На горшке больше не увидят: Google разрешил удалять детские фото из поиска

Для удаления фото нужно заполнить заявку.

Компания Google обновила политику в отношении изображений несовершеннолетних, которые есть сети. Теперь каждый ребенок не достигший 18 лет или его опекун могут удалить изображения из поиска — они перестанут отображаться в результатах.

Об этом сообщает блог компании.

Какой контент можно удалить:

если изображение не соответствует тексту

если лицо несовершеннолетнего хорошо видно и его можно идентифицировать

если ребенок на фото погиб до 18 лет

если запрос отправлен ребенком либо его опекуном

Как удалить изображение:

Необходимо отправить заявку на удаление с указанием URL адреса страницы, где есть фото и самого изображения.

В заявке кроме ссылок указывается электронная почта, возраст, страна проживания и имя несовершеннолетнего, а также его официального представителя при необходимости. Затем заявку рассмотрят в Google.

Компания отдельно отмечает, что удаление из поиска не означает удаление фото из интернета — для того чтобы убрать фото с конкретного сайта необходимо обратиться к его вебмастеру.

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