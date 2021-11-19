Питомец на связи: собаки смогут звонить своим хозяевам благодаря DogPhone

В будущем у собак может появиться и своя соцсеть

В Великобритании разработали специальный телефонный аппарат, которым смогут пользоваться собаки для связи с хозяевами, когда те находится вне дома.

Подробности о необычном DogPhone раскрыли в The Guardian.

Разработчицей технологии стала Ильена Хирский-Дуглас, которая работает в университете города Глазго. Первым подопытным стал её же пес, лабрадор Зак, который, кажется, с удовольствием протестировал возможность повидаться с хозяйкой, пока та находится вне дома.

Работает изобретение весьма просто — его помещают в специальную собачью игрушку в виде мяча. Если его переместить, то он активирует программу на ноутбуке, которая и совершит звонок владельцу животного.

Интересно, что человек может также позвонить собаке, но над максимально правильным "принятием входящих" ученые еще работают.

Ученая вместе со своим питомцем (слева Зак запечатлен с DogPhone)

По мнению Хирский-Дуглас, обучение собак подобным технологиям лишний раз подчеркивают, насколько эти животные умные. В будущем ученая и вовсе не исключает вероятности появления специальных изобретений, которые помогут псам связываться не только с людьми, но и между собой.

Следует отметить, что в продаже пока такой технологии нет, ведь ученые продолжают над ней работать. При этом первые результаты работы сотрудники университета Глазго презентовали во время конференции ACM Interactive Surfaces and Spaces Conference 2021 в Польше.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, откуда появился популярный в интернете собачий мем "go to horny jail" и что за игрушку с ним сделали.