Зачем пользователи сети повально ищут своё имя в Urban Dictionary

Пользователи социальных сетей стали все чаще искать альтернативные определения своих имен

Urban Dictionary часто рассматривается как источник современных терминов и сленгов. В 2013 году в онлайн-словарь даже был введен термин "Верка Сердючка", который дал ему такое определение: "Роскошная женщина, которая в действительности оказывается переодетым мужчиной". Сейчас скучающие пользователи социальных сетей заглядывают в онлайн-сервис для другой цели — чтобы найти альтернативные определения для своих имен.

В настоящее время такая забава становится вирусной, поскольку пользователи Twitter и Instagram активно делятся своими результатами в сети. Флешмоб сначала распространялся в англоязычном сегменте, но сейчас он дошел и к нашим пользователям социальных сетей.

Некоторые определения имен резкие и непривлекательные, в то время как другие более позитивны позитивны. Например, имя Ben (Бен) определяется словарем как "милый, высокий темноволосый и красивый мальчик". Или, согласно записи с самым высоким рейтингом, набравшей 1478 голосов, "повелитель уток", который "может управлять сознанием уток всех видов".

Чтобы узнать альтернативные определение своего имени на Urban Dictionary, достаточно ввести в строку латинскими буквами имя и нажать Enter. Помимо абстрактных слов о том, что "это лучший человек на свете", встречаются еще и другие детали, которые могут удивить своей точностью.

Вероника: "Самая милая девочка, которую вы когда‑либо встретите. Вероника предана своим друзьям, поддержит вас, будет вдохновлять и, несмотря ни на что, заставит улыбаться. Если вы встретите Веронику, поддерживайте с ней связь, потому что такого человека вы точно не захотите терять. Она потрясающая".

UD определяет Карен, как титулованную белую женщину — "обычно блондинку", которая жалуется властям на малейшие неудобства, которые "даже отдаленно" на нее не влияют.

"Карен подает в суд на местный городской совет после того, как они установили новый знак СТОП, который скрывает солнце от ее окна на две минуты в день. Знак был установлен после того, как школьник на своем велосипеде был сбит водителем и скончался.

Карен отказывается носить маску для лица во время 5-минутной поездки в супермаркет во время пандемии. Она пристает к рабочим, просит о встрече с менеджером и угрожает подать в суд.

Карен жалуется, что ее любимое место для парковки заменил пандус для инвалидных колясок. Она все равно припарковывает машину на старом месте и снимает об этом видеоблог", — так в негативном свете имя Карен определяет словарь. Видимо, кто то из пользователей, который ввел данные на сайт, имеет ввиду конкретного человека.

Ранее "Телеграф" писал, почему в сети активно обсуждают смерть персонажа мультфильма "Губка Боб" Сквидварда, а также о причинах, по которым Сквидвард постоянно был грустным.