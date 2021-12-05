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Голый баг - в видеоигре Animal Crossing персонажи теряют одежду из-за ошибки (фото,видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кадр с кухни игрового ресторана.
Кадр с кухни игрового ресторана.

Японская видеоигра стала одной из самых популярных в 2020 году. В октябре к ней вышло дополнение, в котором и обнаружили дефект.

Игра-симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons для приставок Нинтендо, в которой главными персонажами являются животные, выдала неожиданную ошибку. В одной из локаций игрового мира в новом дополнении Happy Home Paradise, релиз которого прошел чуть более полутора месяцев назад, у персонажей пропадает одежда. 

Об этом сообщает портал Еurogamer. 

Поскольку персонажи — это антропоморфные животные, то контента 18+ ждать не стоит. Баг вызвал сильную реакцию у пользователей, который спрашивают в соцсетях почему вокруг них все персонажи голые и как это исправить. 

Отметим, что у многих животных в игре одежда детализирована и соответствует их ролевой модели — повара, полицейского, официанта.

Версия игры New Horizons имеет множество почитателей по всему миру — продано более 32 миллионов копий, а в США в 202о году игра стала третьей по количеству продаж.

Отметим, что релиз самой первой версии прошел еще в 2001 году.

Ранее "Телеграф" писал, что сериал "Игра в кальмара", который стал самым популярным на Нетфликсе, продлили на второй сезон.

Теги:
#Игра #Персонаж #Видеоигра #Голый
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