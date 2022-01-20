Instagram вводит монетизацию: какие функции станут платными

Instagram тестирует нововведение на 10 авторах

Соцсеть "Инстаграм" планирует дать возможность блогерам зарабатывать больше на платных услугах.

Глава соцсети Адам Моссери анонсировал введение подписок, при которых авторы смогут предлагать просматривать эксклюзивный контент за деньги.

Нововведение пока тестируется в США, но предполагается расширить перечень авторов, которым это доступно, в ближайшее время.

Среди платных функций — значок особого подписчика для авторов, Stories и трансляции Instagram Lives. Отмечается, что стоимость подписки блогеры будут определять сами и вилка цен от 0,99 долларов США до 99,99 — в гривневом эквиваленте от 28 грн до более чем 2,8 тысячи. Выбрать можно из восьми вариантов, стоимость зависит от количества эксклюзива.

Первыми опробуют нововведение десять авторов из США, среди которых певцы, художники, спортсмены. Для пользователей платные Stories будут отмечены кольцом вокруг них другого цвета.

Аналогичные варианты подписок уже запущены в Facebook и Twitter.

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