Укр

Instagram вводит монетизацию: какие функции станут платными

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
152
В украинском сегменте - свыше 15 млн пользователей Новость обновлена 20 января 2022, 09:06
В украинском сегменте - свыше 15 млн пользователей

Instagram тестирует нововведение на 10 авторах

Соцсеть "Инстаграм" планирует дать возможность блогерам зарабатывать больше на платных услугах.

Глава соцсети Адам Моссери анонсировал введение подписок, при которых авторы смогут предлагать просматривать эксклюзивный контент за деньги.

Нововведение пока тестируется в США, но предполагается расширить перечень авторов, которым это доступно, в ближайшее время.

Среди платных функций — значок особого подписчика для авторов, Stories и трансляции Instagram Lives. Отмечается, что стоимость подписки блогеры будут определять сами и вилка цен от 0,99 долларов США до 99,99 — в гривневом эквиваленте от 28 грн до более чем 2,8 тысячи. Выбрать можно из восьми вариантов, стоимость зависит от количества эксклюзива.

Первыми опробуют нововведение десять авторов из США, среди которых певцы, художники, спортсмены. Для пользователей платные Stories будут отмечены кольцом вокруг них другого цвета.

Аналогичные варианты подписок уже запущены в Facebook и Twitter.

Ранее "Телеграф" писал про популярность нового мема "мы разные" в соцсетях.

Теги:
#Instagram #Пользователи #Подписка #Платная подписка
В стране прогрессирует новая волна коронавируса
Здоровье
Показатели заболеваемости снова зашкаливают: COVID-статистика на 20 января
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В стране прогрессирует новая волна коронавируса
Показатели заболеваемости снова зашкаливают: COVID-статистика на 20 января
Дата публикации
Категория
Западные союзники поддержат Украину
"Это будет катастрофой для России": Байден озвучил санкции на случай вторжения Путина в Украину
Дата публикации
Категория
США и другие союзники готовы помогать Украине не только на словах
НАТО может передать Украине мощные ракеты на фоне угрозы вторжения России - СМИ
Дата публикации
Категория
Хане Горке было 57 лет
Певица-антивакцинатор специально заразилась COVID-19 и умерла
Дата публикации
Категория
Ирину Сучкову искали - но нашли мертвой
Женщину искали с сентября: убийцы 11-летнего мальчика под Мелитополем признались в новом преступлении