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Как увеличить скорость зарядки смартфона: хитрости, о которых мало кто знает

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Выполнить поставленную задачу вам поможет несколько простых рекомендаций Новость обновлена 21 мая 2022, 14:15
Выполнить поставленную задачу вам поможет несколько простых рекомендаций

5 способов ускорить зарядку вашего смартфона.

Наверняка у каждого в жизни случался такой случай, когда нужно срочно куда-то бежать, а заряда батареи осталось очень мало. К счастью, есть несколько хитростей, которые могут вас выручить в такой ситуации.

Как не навредить устройству и увеличить скорость его зарядки, пишет belnovosti.

Как зарядить быстро смартфон

  • Режим полета. При включенном авиарежиме смартфон будет заряжаться гораздо быстрее, ведь из-за отключения сигнала снижается расход заряда батареи.
  • Оригинальную зарядку. Можно и нужно использовать только качественное и оригинальное зарядное устройство.
  • Качество кабеля. Старайтесь использовать только оригинальные шнуры или хотя бы от известного производителя.
  • Беспроводная зарядка. От нее лучше отказаться, ведь ее скорость намного меньше чем у обычного зарядного устройства.
  • Не заряжайте телефон от ноутбука. Так гаджет будет заряжаться медленнее.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

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#Смартфон #Телефон