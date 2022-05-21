Как увеличить скорость зарядки смартфона: хитрости, о которых мало кто знает
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5 способов ускорить зарядку вашего смартфона.
Наверняка у каждого в жизни случался такой случай, когда нужно срочно куда-то бежать, а заряда батареи осталось очень мало. К счастью, есть несколько хитростей, которые могут вас выручить в такой ситуации.
Как не навредить устройству и увеличить скорость его зарядки, пишет belnovosti.
Как зарядить быстро смартфон
- Режим полета. При включенном авиарежиме смартфон будет заряжаться гораздо быстрее, ведь из-за отключения сигнала снижается расход заряда батареи.
- Оригинальную зарядку. Можно и нужно использовать только качественное и оригинальное зарядное устройство.
- Качество кабеля. Старайтесь использовать только оригинальные шнуры или хотя бы от известного производителя.
- Беспроводная зарядка. От нее лучше отказаться, ведь ее скорость намного меньше чем у обычного зарядного устройства.
- Не заряжайте телефон от ноутбука. Так гаджет будет заряжаться медленнее.
Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.