Как увеличить скорость зарядки смартфона: хитрости, о которых мало кто знает

5 способов ускорить зарядку вашего смартфона.

Наверняка у каждого в жизни случался такой случай, когда нужно срочно куда-то бежать, а заряда батареи осталось очень мало. К счастью, есть несколько хитростей, которые могут вас выручить в такой ситуации.

Как не навредить устройству и увеличить скорость его зарядки, пишет belnovosti.

Как зарядить быстро смартфон

Режим полета. При включенном авиарежиме смартфон будет заряжаться гораздо быстрее, ведь из-за отключения сигнала снижается расход заряда батареи.

Оригинальную зарядку. Можно и нужно использовать только качественное и оригинальное зарядное устройство.

Можно и нужно использовать только качественное и оригинальное зарядное устройство. Качество кабеля . Старайтесь использовать только оригинальные шнуры или хотя бы от известного производителя.

. Старайтесь использовать только оригинальные шнуры или хотя бы от известного производителя. Беспроводная зарядка . От нее лучше отказаться, ведь ее скорость намного меньше чем у обычного зарядного устройства.

. От нее лучше отказаться, ведь ее скорость намного меньше чем у обычного зарядного устройства. Не заряжайте телефон от ноутбука. Так гаджет будет заряжаться медленнее.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.