Как увеличить время работы смартфона: одной зарядки хватит на целый день

Уровень заряда батареи зависит от многих факторов.

Часто бывает так, что смартфон разряжается в самый неподходящий момент, а возможность его подзарядить есть не всегда. Отличное решение — переносное зарядное устройство, однако его также нудно заряжать, и оно также может "не вовремя" разрядиться. Что же делать, чтобы уменьшить расход батареи, тем самым увеличив время работы телефона.

Уменьшить расход батареи на смартфоне можно, если придерживаться простых правил, пишет belnovosti. К примеру можно отключить различные датчики и индикаторы, которые вам не нужны.

Как продлить время работы аккумулятора телефона

Дисплей, операционная система, многие запущенные процессы, анимация, сигнал сетей — все это очень сильно "сжирает" зарядку телефона. Поэтому первое, что нужно сделать — это уменьшить их расход: снизить яркость экрана, закрыть все ненужные на данный момент приложения, убрать анимированную заставку.

Не лишним будет провести диагностику своего гаджета, чтобы оптимизировать работу гаджета. Подобных приложений существует достаточно много, которые помогут сэкономить заряд батареи.

И обязательно нужно проверить, какие программы больше всего расходуют зарядку. Возможно самое "прожорливое" приложение окажется не нужным, и удалив его вы увеличите время работы своего телефона.

Напомним, что специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, ведь из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.