Россияне пытались положить все системы: Федоров рассказал об успехах Украины на киберфронте

Враг атакует на разных фронтах и начал еще в 2021 году

В Украине продолжается война не только на линии огня. Начавшиеся еще до вторжения атаки российских хакеров не останавливаются. Ежедневно происходят десятки атак. В Украине налажена система защиты, которая не позволяет врагу проникнуть в информационные системы.

Об этом рассказал в интервью "РБК — Украина" глава Минцифры Михаил Федоров. Он сообщил, что с вторжения в Украине не было чувствительной утечки информации. "Мы защищены и успешно контратакуем. Думаю, что сейчас на киберфронте в войне с россией преимущество на нашей стороне", — говорит Федоров.

Однако про итоги говорить рано — россиян не получилось "положить все", что они пытались сделать, но это "марафон" надолго. Россияне пытались атаковать и ранее, с 2021 года, а также имели в системах "спящих диверсантов". Минцифра работает над безопасностью вместе с СНБО, СБУ, Госспецсвязью, Киберполицией — построили мощную работу.

Отдельно Федоров отметил киберволонтеров — хакеров, работающих против россии. Их деятельность он назвал "сверхмощной", особенно в сфере контратак и получения информации с территории рф. "Есть такой проект как IT-армия и там аккумулировано очень много экспертиз, людей, команд, компаний, там десятки тысяч людей, они DDOS делают. Есть определенная координация, от простых DDOS-атак до многовекторных атак, социальной инженерии и многих других инструментов и механизмов, чтобы контратаковать", — рассказал глава Минцифры, отметив, что все развивается системно и будет продолжаться до дня украинской победы.

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