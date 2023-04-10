Мощность вместо точности: Иран испытал новый дрон-камикадзе. Попадет ли он в Украину?

Насколько вероятно появление у рф новых дронов из Ирана

Иран испытал новый дрон-камикадзе, который даже мощнее уже злополучно-привычного для украинцев Shahed-136.

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim News, новый дрон-камикадзе Me’raj-532 оснащен поршневым двигателем и 50-килограммовой боеголовкой. Дрон может находиться в воздухе до трех часов и имеет максимальную высоту в 3,6 километра.

При этом он способен пролететь на 450 км, легко перевозится и собирается перед использованием. Все это, по словам главы научно-исследовательского подразделения Сухопутных Сил Корпуса стражей Исламской революции Али Кухестани, делает новый дрон хорошим вариантом для сил быстрого реагирования.

В сравнении с наиболее известным иранским БПЛА Shahed-136, новый дрон имеет куда меньшую дальность єффективного полета, но зато больший объем взрывчатки, что делает его более мощным средством для атаки неподвижных целей.

Как известно, иранские "Шахеды" крайне примитивны и имеют плохую систему наведения, потому их точность позволяет использование лишь по зданиям и прочим статичным целям. Улучшили ли точность в Me’raj-532 – неизвестно, но на видео испытаний дрон не попадает в цель, а падает рядом с ней, на расстоянии 1-2 метров, и уничтожает благодаря мощному заряду взрывчатки.

Впрочем, несмотря на довольно успешные испытания маловероятно, что новые дроны появятся у российских оккупантов и будут использованы против Украины, поскольку новые БПЛА еще не начали производиться в самом Иране.

Тем временем бойцы ВСУ сбили новый российский дрон, который должен наводить российские БПЛА-камикадзе.