Скоро заменит смартфоны: бывший дизайнер Apple представил необычное устройство (фото)

В новом устройстве вместо экрана используется проектор

Пока производители смартфонов устраивают "битву" за симпатии потребителя, экс-дизайнер Apple Имран Чаудри грозится в скором времени вообще ликвидировать смартфоны как класс в привычном для многих понимании, заменив его новым устройством.

Так, основанный Чаудри стартап Humane представил устройство, которое в будущем "должно заменить смартфон" — портативный нагрудный проектор с голосовым управлением.

Разработчики уже показали один из сценариев использования готовящейся к выпуску новинки, пишет ресурс gamingdeputy.com.

Устройство представляет собой миниатюрный смартфон, в котором вместо экрана используется проектор. Основатель компании показал его во время конференции TED: гаджет был закреплён на нагрудном кармане и проецировал изображение на ладонь пользователя. Управление осуществлялось с помощью голоса после активации микрофона нажатием на специальную кнопку.

Задолго до релиза в сети появились слухи о будущей новинке: гаджету приписывают ОС Android, процессор Snapdragon, а также камеру и лидар*, которые распознают жесты пользователя. Компания ещё не опубликовала список характеристик новинки и не раскрыла дату начала продаж. Пока доступен только официальный сайт с записью в лист ожидания.

*Лида́р (от англ. Light Detection and Ranging "обнаружение и определение дальности с помощью света") — технология измерения расстояний путем излучения света (лазер) и замера времени возвращения этого отражённого света на приёмник.

Ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если смартфон постоянно подвисает.