БПЛА легко отскакивает от препятствий и может "цепляться" за вертикальные поверхности

Пока в Турции разрабатывают "традиционные" дроны, усиленные сверхзвуковой ракетой, в США энтузиасты пытаются идти другим путем и создали беспилотник с надувным корпусом.

О разработках пишет New Atlas.

По задумке создателей – ученых Университета штата Аризона – благодаря такому решению БПЛА не выходит из строя при столкновениях с препятствиями, а просто отскакивает от них и продолжает работу.

SoBar использует герметичный высокопрочный каркас из нейлоновой ткани с полиуретановым покрытием, который как раз и надувается.

Конец каждой "руки" с пропеллером выступает за пределы самого пропеллера, поэтому она ударяется о вертикальные поверхности раньше, чем пропеллер. Такая конструкция позволяет SoBar без вреда отскакивать от стен, а также падать на горизонтальные поверхности без повреждений.

Исследователи оснастили дрон нижним захватом, изготовленным из стальных рессор, заключенных в надувной нейлоновый рукав, что позволяет ему бесконечно долго находиться на одном месте, не используя энергию батареи для зависания. Когда захват сильно прижимается к объекту, например, к ветке на дереве, рессоры выскакивают и обхватывают опору, позволяя дрону "сидеть" на ней неограниченное время. Когда возникает потребность продолжить полёт, нейлоновые рукава надуваются, становясь жёсткими, а расположенные внутри рессоры возвращаются в плоское положение, освобождая дрон. Захват производится за 3 мс, а на освобождение уходят 3 с.

По замыслу создателей, SoBar сможет использоваться при поисково-спасательных работах после стихийных бедствий. Во время таких операций дронам зачастую приходится перемещаться в ограниченном пространстве, когда есть риск столкновения с обломками и другими объектами.

Кроме того, из практики известно, что любой дрон может использоваться и в военных целях, причиняя русскому враге не меньше ущерба, чем известный украинский дрон "Пегас".