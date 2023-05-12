Хуже человека-паука: японцы изобрели "пугающие" вспомогательные роборуки (видео)

Установка состоит из базового блока и шести роботизированных конечностей с "ладонями" или клешням

Пока в Украина создают достойного противника российскому боевому роботу, японцы пошли еще дальше и решили воплотить в жизни героев некоторых "кошмарных" фильмов в виде человека-паука, осьминога-убийцу и т.д.

В частности, команда японских разработчиков из Токио разработала вспомогательный гаджет JIZAI ARMS — рюкзак со слотами для крепления шести многофункциональных роботизированных конечностей.

Установка состоит из базового блока и шести роботизированных конечностей с двумя типами наконечников: ладонь или клешня.

Считается, что человек сможет использовать его во всевозможных сферах жизни — в строительстве, проектировании, медицине. На крайний случай – в экспериментах с тритием и термоядерным синтезом.

"Мы попытались создать систему, которая позволит любому стать цифровым киборгом и может быть широко принята в повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и инженеры объединились для совместного создания эстетически целостного организма", — объяснили учёные.

Масса базового блока-рюкзака составляет 4,1 килограмма, а общий вес системы вместе с четырьмя подсоединёнными руками достигает 14 килограмм. Пока что японские инженеры дорабатывают изобретение, так как использование щупалец не налажено и требует специального внешнего контроллера, а для сложных задач нужно и вовсе несколько операторов.

В то же время скептики надеются, что "темные силы" не наделят данное изобретение искусственным интеллектом, при помощи которого владельцы такого рюкзака вполне могут превратиться в потенциальную угрозу для человечества.

Ранее сообщалось о том, что учеными был создан робот, который должен восполнить нехватку физической силы.