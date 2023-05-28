Самые технологичные бронированные машины от Швеции: чем они будут поражать врага (видео)

Украина ориентировочно получит основной вариант БМП войск Швеции

Украинские экипажи заканчивают подготовку на бронированных машинах CV 90, выделенных Украине Швецией. Отрабатываются разные типы миссий. Можно предположить, что в ближайшее время машины будут уже в Украине.

Об окончании подготовки рассказал министр обороны Алексей Резников. Он также отметил, что САУ "Archer" с обученными экипажами будут в Украине в течение лета 2023 года.

Бронированные машины CV 90 (другое название Stridsfordon 90) должны поступить в варианте 9040 в количестве 50 единиц. Эту БМП называют лучшей по техническим характеристикам, она хорошо проявила себя в боях раньше. Шведская боевая машина пехоты начала производиться серийно в 1993 году. Модификация 9040 – основной вариант шведских сухопутных войск. Скорость БМП по шоссе 70 км/ч, десант может составлять 6-8 человек.

Комплекс вооружения на базе 40 мм пушки Bofors Defence L/70 может уничтожать воздушные и наземные цели. Вести огонь можно двумя способами – единичным (скорость 60 выстрелов в минуту) или автоматическим (цикл со скоростью 300 выстрелов в минуту). Эффективная дальность – 2 км для наземных целей, 4 км для воздушных. Также на вооружении спаренный пулемет 7,62 мм, который можно применять на ходу и гранатометы.

В БМП CV 9040 также имеются модификации А, В и В1, имеющие определенные улучшения, в частности введение в боекомплект пушки нового 40мм многофункционального боеприпаса. В следующей модификации С не только усилили бронированную защиту, но и модернизировали тепловизионный канал прицельного комплекса.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях САУ Archer — удобной и быстрой артиллерии для нанесения ударов по врагу. Швеция учила украинских солдат тайно, известно, что навыки получили в общей сложности до 5 тысяч воинов.