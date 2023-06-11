Попробуй починить сам: назван ТОП-10 самых простых и сложных в ремонте смартфонов

Оценка велась по ряду критериев, включая время, необходимое в среднем для починки аппарата

Несмотря на то, что многие проблемы с работой телефона можно устранить самостоятельно, с некоторыми моделям этот трюк не всегда удается совершить.

Поэтому портал Electronic Hub решил провести исследование на тему того, какие из представленных на рынке моделей смартфонов легче всего ремонтировать, а какие — сложнее всего (имеется в виду способность именно западного потребителя, у которого под рукой находятся всевозможные приспособления и гаджеты". При этом в исследовании учитывалась именно возможность выполнить всю работу самостоятельно, без обращений в сервисные центры.

Для составления рейтингов сотрудники Electronic Hub изучили информацию по 228 моделям на сайте iFixit, проанализировав доступные руководства по ремонту для каждого из аппаратов. Оценка велась по ряду критериев, включая время, необходимое в среднем для починки того или иного смартфона.

Лидером списка стал недорогой Motorola Moto G7. Оказалось, что рядовые пользователи без особых сложностей могут отремонтировать его примерно в половине случаев. Кроме того, среднее время ремонта составляет всего 25 минут, а заменить сломанный дисплей можно и вовсе за 10-20 минут. На второе место попал другой бюджетный аппарат Samsung Galaxy A40 — его можно без проблем починить в 43,9% случаев, потратив в среднем 32,6 минуты. Третье место с заметным отрывом досталось Samsung Galaxy S22 Ultra, который прост в ремонте в 33,3% случаев при затрате 48,1 минуты.

В десятку самых простых в ремонте смартфонов также попали четыре модели Apple: iPhone 11 Pro Max, iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 12.

Самым непригодным для самостоятельного ремонта оказался Google Pixel 7. Будь то замена аккумулятора, экрана или любая прочая проблема, данный аппарат сложно починить в 100% случаев, а потратить на это придётся более одного часа. К слову, все смартфоны в этой десятке сложны в ремонте в 100% случаев, но с некоторыми надо возиться поменьше.

Если смотреть на ситуацию по брендам в целом, то проще всего в домашних условиях ремонтировать смартфоны ASUS, HTC, LG, Samsung и Apple.

Примечательно, что HTC выпускает смартфоны крайне редко и в основном только для родного рынка, а LG и вовсе прекратила их делать. Самые же сложные в ремонте устройства предлагают Sony, Xiaomi, HUAWEI, OnePlus и Honor.

На графике выше видно, что из крупных производителей только Samsung в последнее время озаботилась упрощением ремонта своих смартфонов. Apple тоже долгое время двигалась в этом направлении, но после 2021-го что-то пошло не так. Примечательно, что 10 лет назад Google возглавляла рейтинг, а сейчас демонстрирует одни из худших результатов.

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