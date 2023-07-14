Какая привычка разряжает смартфон: перестаньте делать это с приложениями каждый раз

Если вы привыкли закрывать программы сразу и все, то у нас для вас плохие новости

Способность мобильного телефона долго работать без подзарядки – важный критерий для пользователей. Однако не стоит винить "тяжелые" программы, которые пожирают проценты заряда. Возможно, нагружает батарею одна ваша вредная привычка.

Прекратите постоянно закрывать все приложения. Такое регулярное действие не поможет сэкономить заряд аккумулятора, а даст обратный эффект, как пишет издание The Sun.

Постоянное закрытие приложений на том же iPhone — это не только пустая трата времени, но и вред для вашего телефона. В компании Apple советуют владельцам их гаджетов не беспокоиться после того, как вы "смахиваете" программу одну за другой. Включенные вами приложения находятся в режиме ожидания, поэтому оставляйте их в "карусели" без опаски, эта опция нужна для обеспечения многозадачности.

Приложения, которые остаются в фоновом режиме, не истощают ресурсы, пока вы занимаетесь другими делами. Тогда как привычка полностью перезапускать приложения каждый раз отнимает больше времени автономной работы вашего устройства. Это сравнимо с запуском телевизора, который легче активировать из режима ожидания, а не через полную перезагрузку устройства.

Кроме того, чем больше вы нагружаете аккумулятор мобильного телефона, тем быстрее он будет разряжаться со временем. Так что от привычки каждый раз полностью закрывать программы (хотя через несколько минут вы, вероятно, снова пожелаете их открыть) пользователям лучше избавиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще популярные ошибки "убивают" телефон. Следуйте простым правилам, чтобы ваш гаджет функционировал наилучшим образом.